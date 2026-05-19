Çin'de şiddetli yağış sele neden oldu: 21 kişi öldü

Çin'in Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 19.05.2026 17:20
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Çin’in orta ve güney kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi. Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde 21 kişi yaşamını yitirdi.

Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatıldı. Ulaşım ile elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin bölgede yüksek olduğunu açıkladı.

