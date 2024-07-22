Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olduğu bildirilenler için de arama çalışmaları sürüyor.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Yangın ve Afet Kurtarma İdaresinden yapılan açıklamada, 19 Temmuz'da, Şaanşi eyaletinde bulunan Şangluo kentinde yaşanan şiddetli yağışların, Cinçian Nehri'nde sele yol açtığı ve nehirden geçen köprünün 40 metrelik bölümünün çöktüğü hatırlatıldı.

Köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kayıp kişileri aramaya devam ettiği belirtildi.