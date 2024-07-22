Çin'de şiddetli yağışlar sebebiyle köprü çöktü: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olduğu bildirilenler için de arama çalışmaları sürüyor.

Dünya 22.07.2024 14:12 Giriş: 22.07.2024 14:12

Güncelleme: 22.07.2024 14:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: VCG