Çin'de şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle 95 bin kişi tahliye edildi

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 95 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer, yaptıkları açıklamada, Gaemi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlardan Hunan eyaletinde 1,15 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerin yaklaşık 859 milyon dolar zarara neden olduğunu belirtti.

Eyalette 95 bin kişinin tahliye edildiğini duyuran yetkililer, 49 bin 800 kişinin de acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.