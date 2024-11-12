Çin'de sürücü aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü, 43 yaralı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, aracını yayaların üzerine süren kişi, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam (11 Kasım) saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Reuters haber ajansının aktardığına göre, SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olay, kentte dün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımları sansürledi.