Çin'de Ulusal Gün Haftası tatilinde iç turizm, Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaştı

Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yılı olan Ulusal Gün ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında ülke içinde seyahat edenlerin sayısı ve iç turizm gelirleri, Kovid-19 salgını öncesi seviyeleri yakaladı.

Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim'i kapsayan 8 günlük tatilde, 826 milyon kişi ülke içinde seyahat ederken iç turizmden elde edilen toplam gelir 753,4 milyar yuana (103 milyar dolar) çıktı.

Kovid-19 kısıtlamalarının, geçen yılın sonunda kaldırılmasının ardından ilk Ulusal Gün Haftası tatilinde, turist sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 4,1, iç turizm gelirleri yüzde 1,5 artış kaydederek salgın öncesi seviyelere ulaştı.

Turist sayısı, Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının uygulandığı 2022'ye kıyasla yüzde 71 artarken, turizm gelirlerinde yüzde 130 artış kaydedildi.

Gelirlerdeki artışa karşın turist başına harcama miktarı, 2019'un yüzde 2 altında kaldı.

Bu yıl Kovid-19 sonrası ilk tatil dönemi olan 21-27 Ocak'ta Bahar Bayramı tatilinde turist sayısı, salgın öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 73,1'ine, turizm gelirleri yüzde 88,6'sına ulaşmıştı.

29 Nisan-3 Mayıs dönemindeki 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde, turist sayısı 2019'a göre yüzde 19, turizm gelirleri yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Çin'de 2022'de ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgınlar nedeniyle uygulanan karantina ve seyahat kısıtlamaları, tatil dönemlerinde iç turizmi olumsuz etkilemişti.

Ülkenin en büyük şehirleri Şanghay, Pekin, Şıncın ve Guangcou dahil birçok şehirde, Kovid-19'un Omicron varyantının yol açtığı salgınlar nedeniyle tatil dönemlerinde seyahat kısıtlamaları uygulanırken, vatandaşlara "şehir dışına çıkmamaları" tavsiye edilmişti.