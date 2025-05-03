Çin'den ABD ile ticaret görüşmelerine başlamak için 'fentanil' adımı

Çin, Donald Trump yönetiminin fentanil kriziyle ilgili endişelerini azaltmaya yönelik bir adım atarak, ticaret görüşmelerinin önünü açmayı değerlendiriyor. Pekin’in, Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong’u ABD’ye ya da tarafsız bir ülkeye göndererek üst düzey Amerikalı yetkililerle görüşme ihtimali masada. Bu hamleyle Çin, Trump’ın Çin'e karşı yürüttüğü sert ticaret politikalarının yumuşatılmasını sağlamayı umuyor.

ÇİN ABD'NİN NE İSTEDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYOR

Reuters’ta yer alan habere göre, Çinli yetkililer son günlerde fentanil üretiminde kullanılan kimyasal maddelerle ilgili olarak ABD tarafının tam olarak ne talep ettiğini anlamaya çalışıyor. Aynı haberde, Pekin’in diplomatik kanallar üzerinden Washington’un yüzde 145 oranındaki yüksek tarifelerini görüşmeye açık olduğunu ilettiği, ancak “baskı ve şantaj” yöntemlerine karşı uyarıda bulunduğu bilgisi de yer aldı.

'ABD KENDİ SORUNLARIYLA YÜZLEŞMELİ'

Washington yönetimi, Çinli üreticilerin fentanil türevi uyuşturucuların ön maddelerini Meksika’daki kartellere sağladığını ve bu yolla ABD’deki aşırı doz ölümlerinin artmasına neden olduğunu savunuyor. Çin ise kendi uyuşturucu yasalarının katılığını öne sürerek, ABD’nin kendi iç bağımlılık sorunlarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirtiyor.