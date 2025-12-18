Çin'den ABD'nin petrol ambargosu sonrası Venezuela'ya destek

Çin, ABD'nin Venezuela petrol tankerlerine "tam abluka" uygulama kararı almasından sonra Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile telefonda görüştü.

Bakan Gil, görüşmede bölgedeki son durum hakkında Çinli mevkidaşını bilgilendirirken, Venezuela hükümeti ve halkının, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacağını, meşru haklarını savunacağını, zorbalığa ve güç tehdidine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

“TEK TARAFLI ZORBALIĞA KARŞI ÜLKELERİN EGEMENLİĞİNİ VE ULUSAL ONURUNU KORUMASINI DESTEKLİYORUZ”

Bakan Vang da Çin ve Venezuela'nın stratejik ortak olduğunu, karşılıklı güven ve desteğin ikili ilişkilerin geleneğinde yer aldığını belirtti.

Çin'in her türlü tek taraflı zorbalığa karşı ülkelerin egemenliğini ve ulusal onurunu korumasını desteklediğini kaydeden Bakan Vang, "Venezuela'nın diğer ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı işbirliği yapmaya hakkı vardır. Uluslararası toplumun, Venezuela'nın meşru haklarını ve çıkarlarını koruma tavrını anladığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık'ta, Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm gemilere "tam ve eksiksiz bir abluka" emri verdiğini açıklamıştı.