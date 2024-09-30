Çin'den ABD'nin Tayvan'a askeri yardım kararına tepki

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin 567 milyon dolar askeri yardım yapma kararına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington yönetiminin bu sabah duyurduğu Tayvan'a askeri yardım paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin bir kez daha Tayvan'a silah sağlayarak, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini belirten Sözcü Lin, bunun, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Lin, söz konusu adımın, "Tayvan'ın bağımsızlığı" yanlısı tutumlarına bağlı kalmayı sürdüren Tayvan lideri Lai Ching-te ve iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerini cesaretlendireceğini ve "tek Çin" ilkesine karşı bilinçli provokasyonlara yol açacağını kaydetti.

ABD'ye Tayvan'ı silahlandırmaya son vermesi çağrısı yapan Lin, "ABD, Tayvan'a ne kadar silah sağlarsa sağlasın, Çin'in, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı koyma, kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki kararlı iradesini zayıflatamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca, Başkanlık Çekim Yetkisi (PDA) çerçevesinde Tayvan'a 567 milyon dolar değerinde savunma ürün ve hizmetleri ile askeri eğitim, talim ve yardım sağlayacağını bildirmişti. Bu, ABD'nin bugüne dek Tayvan'a tek seferde en büyük askeri yardımı olacak.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.