Çin'den, bir kez daha Hindistan Başbakanı seçilen Modi'ye Tayvan tepkisi

Çin, üçüncü kez Hindistan Başbakanı seçilen Modi'ye, Tayvan lideri Lai'nin seçim tebriğine yanıt vermesine tepki gösterdi.

Pekin yönetimi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına yanıt vermesini protesto etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantında, Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin Tayvan otoriteleriyle resmi ilişki kurmalarına karşı olduklarını belirtti.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası ve "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkilerin evrensel kabul gören normu olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Hindistan, bu konuda (tek Çin) ciddi siyasi taahhütlerde bulunmuştur ve Tayvan otoritelerinin siyasi hesaplarına karşı duyarlı olmalı, buna karşı çıkmalıdır. Çin, bu yüzden Hindistan'ı protesto etmiştir" dedi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.