Çin'den, Güney Çin Denizi'nde askeri devriye: Filipinler tarafını tahriklere son vermeye çağırıyoruz

Çin, kıyıdaş ülkelerde egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde askeri devriye faaliyeti yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, Komutanlığa bağlı birliklerin, 12-14 Eylül tarihlerinde bölgede rutin devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtti.

Filipinler'in son dönemde bölge dışı ülkelerle müşterek devriye faaliyetleri yaparak Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı egemenlik taleplerini yaymaya çalıştığını, bölgede barışa ve istikrara zarar verdiğini belirten Sözcü Tien, "Filipinler tarafını tahriklere ve gerilimi yükselten eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Tien, Komutanlığa bağlı birliklerin, Çin'in toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini kararlılıkla korumak üzere teyakkuzda olduğunu vurgulayarak, "Güney Çin Denizi'nde sorun yaratmaya ve düzeni bozmaya yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur" ifadesini kullandı.

Çin ordusunun devriye faaliyetinin, Filipinler'in bölgede ABD ve Japonya ile düzenlediği ortak askeri tatbikatla aynı günlere denk gelmesi dikkati çekti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından dün yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Filipinler'in, 11-13 Eylül tarihlerinde Manila'nın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) olan sularda ortak deniz tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Tatbikatın, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik için bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi" amaçladığı kaydedilen açıklamada, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, seyrüsefer ve uçuş serbestisi ile denizlerin ve uluslararası hava sahasını diğer yasal kullanım haklarının korunmasını ve ülkelerin uluslararası hukuka bağlı deniz haklarına saygı gösterilmesini savunuyor." ifadesine yer verilmişti.