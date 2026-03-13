Çin'den İran'da katledilen ilkokul öğrencilerinin ailelerine yardım

Çin, İsrail ve ABD'nin bombardımanında katledilen 168 İranlı ilkokul öğrencisinin ailelerine yardım etmesi için Kızıl Haç'a bağış yaptı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Çin, ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden İranlı öğrencilerin ailelerine yardım sağlayacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Kızılhaç Derneği'nin İran Kızılay Derneği'ne 200.000 dolarlık acil insani yardım göndereceğini açıkladı.

Bu fonun, savaşta hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine özel olarak tahsis edileceği belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in “sivillere yönelik tüm ayrım gözetmeyen saldırıları kınadığını” söyledi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırıda 168 İranlı kız öğrenci katledilmişti.