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Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor” ifadesine yer verildi.

Dünya
  • 17.06.2025 10:50
  • Giriş: 17.06.2025 10:50
  • Güncelleme: 17.06.2025 10:53
Kaynak: AA
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı
İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti / Fotoğraf: AA

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.

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