Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ek vergi getirildi

Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilmesine karar verildi.

Mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak. Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor.

8 Haziran itibariyle yayımlanan karar, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.