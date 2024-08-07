Çin'den savunma alanında işbirliğini görüşen Almanya ve Filipinler'e tepki

Çin, Almanya ve Filipinler arasında savunma alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmenin ardından taraflara tepki gösterdi.

Çin, Almanya ve Filipinler arasında savunma alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmenin ardından taraflara tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mao, Almanya ve Filipinler arasında savunma alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmeyi eleştirerek, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde "sorun çıkaran tarafın Filipinler olduğunu" savundu.

Sözcü Mao "Filipinler'deki bazı kişiler olayları yanlış yerden görmemeli ve asılsız iddialarda bulunmaktan vazgeçmeli. Umarız bölge dışındaki ülkeler, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yardımcı olan adımlar atar" dedi.

Çin'in, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde "egemenlik ile denizcilik hak ve çıkarlarına ilişkin iddialarının uluslararası hukukla uyumlu" olduğunu belirten Mao, "Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi konusunda herhangi bir sorun yok. Bunun aksini iddia eden söylemler yanlış" ifadelerini kullandı.

FİLİPİNLER VE ALMANYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, ülkeyi ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile 4 Ağustos'ta "savunma alanında işbirliğini genişletme" konusunu ele almıştı.

Pistorius, Hint-Pasifik ve Doğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması için kurallara dayalı uluslararası düzenin desteklenmeye devam edilmesi gerektiğinden hareketle Manila ve Berlin arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirtmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.