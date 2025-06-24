Çin'den Singapur'a: Tarihin doğru tarafında yer al!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Singapur'a "tarihin doğru tarafında yer alma" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİNDE YENİ SAYFA VE STRATEJİK YAKLAŞIM VURGUSU

Şi, görüşmede, Çin ile Singapur'un ilişkilerini daima stratejik bir zaviye ve uzun dönemli bir perspektiften görerek temel çıkarları ve kaygıları konusunda birbirlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Singapur'un, Çin'in kalkınma süreciyle bütünleşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Şi, iki ülke arasında kuşak ve yol, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ile yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi ve yüksek kaliteli işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti.

"DÜNYA ORMAN KANUNLARIYLA YÖNETİLMEMELİ"

Çin'in barış, kalkınma ve kazan-kazan işbirliğini tarihin durdurulamaz eğilimi olduğuna inandığını vurgulayan Şi, dünyanın yeniden hegemonya düzenine ve orman kanuna dönmemesi gerektiğine işaret etti.

Şi, eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünyayı ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi birlikte savunarak, tarihin doğru tarafında eşitliğin ve adaletin yanında yer almak için Singapur ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

SİNGAPUR'DAN ÇOK TARAFLILIĞA DESTEK MESAJI

Wong'un da Singapur'un uluslararası durumdaki çalkantılar karşısında Çin ile bölgesel ve çok taraflı platformlarda yakın eşgüdümü ve işbirliğini sürdürerek çok taraflılığı ve uluslararası düzeni birlikte savunmaya hazır olduğunu aktardı.

ÇİN, GÜVENİLİR ORTAK MESAJINI PEKİŞTİRİYOR

ABD'nin tarife artışları nedeniyle dünya ekonomisinde belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyarette Çin lideri, nisan ayında Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya yaptığı ziyaretlerde olduğu gibi Çin'in güvenilir ortak olmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Singapur, ABD'ye dış ticaret açığı verdiği için yüzde 10'luk baz tarife dışında karşılıklı tarife artışlarından etkilenmese de yakın ticaret yaptığı Güneydoğu Asya ülkeleri büyük çaplı tarife artışı tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İLK ÇİN ZİYARETİNDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Başbakan seçilmesinin ardından Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Wong, dün de Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüştü. Li, görüşmede küresel tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak üzere iki ülke arasında işbirliği çağrısı yapmıştı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında insan kaynakları gelişimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması dahil farklı alanlarda işbirliği protokolleri imzalanmıştı.