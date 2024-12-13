Çin'den 'Suriye' çağrısı: Halk kararları bağımsız olarak almalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Beşar Esad'ın devrildiği Suriye'de barışın en kısa zamanda tesis edilmesini, Suriye halkının sahipliği ve öncülüğünde ülkenin yeniden inşasını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkeyi ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in uzun zamandır Suriye ile dostluk ve işbirliği politikası izlediğini, hiçbir zaman ülkenin iç işlerine karışmadığını ve halkının tercihlerine saygı duyduğunu belirten Vang, "Suriye'de barışın en kısa zamanda tesis edilmesini, 'Suriye halkının sahipliğinde ve öncülüğünde' ilkesi doğrultusunda, iç siyasal sürecin ilerletilmesini ve kapsayıcı diyalog yoluyla halkın iradesine uygun ulusal yeniden inşa planı arayışını destekliyoruz" değerlendirmesini paylaştı.

Vang, "Suriye'nin gelecekte terörizmin ve aşırıcılığın her türlüsüne kararlıkla karşı çıkması gerektiğini" vurguladı.

Uluslararası topluma Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma, ulusal ve dini geleneklerine saygı gösterme ve Suriye halkının kararlarını bağımsız olarak almasına izin verme çağrısında bulunan Vang, "Tüm ülkeler hep birlikte Suriye'ye el uzatmalı, ülkeye yıllardır uygulanan tek taraflı yasa dışı yaptırımları kaldırmalı, ağır insani durumu hafifletmeli" ifadesini kullandı.