Çin'den Suriye'deki çatışmalar hakkında açıklama: Etkin çaba göstermek için hazırız

Çin, Suriye'de devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu, gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için etkin çaba harcamaya hazır olduğunu bildirdi.

Suriye'de cihatçı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Suriye'deki çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Lin, "Çin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumdan derin endişe duyuyor. Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz. Çin, Suriye'nin dostu olarak, gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için etkin çaba göstermeye hazırdır" ifadesini kullandı.