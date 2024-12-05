Çin'den Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Çin, Suriye'deki vatandaşlarına, güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Şam Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki savaşın şiddetlendiği ve ülkedeki güvenlik durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına, tarifeli uçuşlar hala devam ediyorken Çin'e dönmeleri veya ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Koşulları uygun olan vatandaşların, risklerden kaçınmak ve güvenliklerinden emin olmak kaydıyla, gümrük kapılarını kullanarak kara yoluyla da ülkeden çıkabileceği ifade edilen uyarıda şunlar kaydedildi:

"Tüm bu özel koşullara rağmen Çin vatandaşları ilgili bölgelere gitmekte ve orada kalmakta ısrar ederlerse, bu onların çok yüksek güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmasına yol açacak ve alabilecekleri desteğin etkinliğini olumsuz etkileyecektir."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehrinin batı kırsalında 27 Kasım'da El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam, Suriye Devleti güçlerine karşı saldırıya geçmişti. Ülkede o günden bu yana çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor.