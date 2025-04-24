Çin'den tarife açıklaması: ABD ile müzakere görüşmelerimiz yok

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında tarifeler konusunda aktif müzakereler yürütüldüğüne dair açıklamalarını sert bir dille yalanladı. Pekin yönetimi, bu tür iddiaların gerçekle ilgisinin olmadığını ve “rüzgarı yakalamaya çalışmak kadar temelsiz” olduğunu ifade etti.

MÜZAKERELER BAŞLAMADI

Associated Press’te yer alan habere göre, Çin’in bu çıkışı, Trump’ın Çin’e uygulanan %145’lik ithalat tarifesinin yakında “önemli ölçüde düşeceğini” öne sürmesinin ardından geldi. Ancak Pekin, şu anda herhangi bir müzakere sürecinin olmadığını vurguladı.

'EŞİT VE ADİL BİR DİYALOG OLMALI'

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, konuyla ilgili açıklamasında, “Tutumumuz başından beri net. Görüşmelere ve diyaloğa açığız, ancak bu süreçler yalnızca karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülebilir” dedi. He, mevcut durumda Çin-ABD ticaret görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olmadığını ve bu yöndeki açıklamaların hiçbir somut temele dayanmadığını belirtti.

TRUMP'IN İMASI SÖYLENTİLERİ ARTIRDI

Trump geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile her şeyin “aktif” şekilde sürdüğünü öne sürmüştü. Ancak ABD Hazine Bakanı, şu an resmi bir müzakere süreci bulunmadığını ifade etmişti.

Trump yönetimi, Çin ürünlerine %145 oranında ek gümrük vergisi getirirken, Çin de buna karşılık olarak ABD menşeli ürünlere %125 oranında tarife uygulamıştı. Trump, bazı ülkelere tarifelerde 90 günlük erteleme tanımış olsa da, Çin bu muafiyet kapsamına alınmadı. Pekin ise buna karşılık olarak, nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirdi ve ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde çeşitli hukuki girişimlerde bulundu.

MÜZAKERELER İÇİN TÜM TARİFELER KALDIRILMALI

Çin tarafı ayrıca, müzakerelere başlanabilmesi için halihazırda yürürlükte olan tüm tarifelerin kaldırılması gerektiğini açıkça belirtti. Sözcü He, “Tarifeleri tek taraflı olarak artıran ABD olmuştur. Sorunların çözümü için ABD'nin uluslararası toplumun ve kendi kamuoyunun makul taleplerine kulak vererek Çin’e uygulanan tüm tek taraflı tarifeleri tamamen kaldırması ve eşit koşullarda diyaloğa açık olması gerekir,” diye konuştu.

Trump ise yaptığı son açıklamalarda Çin lideri Şi Cinping’e karşı “nazik” bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek, “Birlikte huzur içinde yaşayacağız ve ideal olarak birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.