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Çin'den Trump'ın Gazze'yi işgal etme planına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Trump'ın sık sık dile getirdiği Gazze'yi işgal etme planına karşı olduklarını belirterek, "Gazze Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Dünya
  • 12.02.2025 12:07
  • Giriş: 12.02.2025 12:07
  • Güncelleme: 12.02.2025 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
Çin'den Trump'ın Gazze'yi işgal etme planına tepki

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık dile getirdiği Gazze'yi işgal ve halkı sürgün etme söylemine tepkli gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Trump'ın işgal planına ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

AFP'ye açıklama yapan Jiakun, “Gazze Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır... Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız” dedi.

Daha göreve başlamadan Gazze halkını sürekli tehdit eden ve 'etnik temizlik' söylemi geliştiren Trump, ABD'nin Gazze'yi işgal edeceğine anlamına gelen "Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız" minvalindeki açıklamalarını sürdürüyor.

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