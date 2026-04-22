Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çin'den Trump'ın iddialarına yanıt

Çin, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu İran bayraklı gemide "askeri amaçlı Çin menşeli malzeme" bulunduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. Pekin, suçlamaları spekülasyon olarak nitelendirdi.

Dünya
  • 22.04.2026 17:05
  • Güncelleme: 22.04.2026 17:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çin, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken müdahalede bulunarak el koyduğu İran bayraklı kargo gemisinde Çin'den gelen, savaşa destek sağlamaya yönelik malzemelerin olduğu iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin el koyduğu geminin, yabancı bir konteyner gemisi olduğunu, Çin'in yanlış ilişkilendirmeleri ve spekülasyonları kabul etmeyeceğini ifade eden Sözcü Guo, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, ilgili uluslararası yükümlülükleri yerine getirme konusunda daima rol modeli olmuştur" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken el konulan "Touska" adlı gemide Çin'den İran'a gelen bir "hediye" olduğunu ileri sürmüştü.

Gemide hoşnut olmadıkları şeylerin olduğunu ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Trump, "Biraz şaşırdım çünkü (Çin) Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile bir mutabakatımız olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de el konulan geminin, füzelerin ateşlenmesinde kullanılan kimyasallar taşıdığını iddia etmişti.

BirGün'e Abone Ol