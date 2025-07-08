Çin'den Trump’a gümrük tarifesi uyarısı

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında Çin mallarına yeniden yüksek tarifeler getirme planlarına sert tepki gösterdi. Pekin, bu adımın ticaret gerilimini tırmandıracağını belirterek, Çin’i tedarik zincirlerinden dışlayan ülkeleri de misilleme ile tehdit etti. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yayımlanan yorumda, “Diyalog ve iş birliği tek doğru yoldur” ifadeleri yer aldı.

ANLAŞMA HÂLÂ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Reuters’ta yer alan habere göre, Çin ile ABD arasında Haziran ayında imzalanan ticaret çerçeve anlaşması, kırılgan bir ateşkesi yeniden tesis etmişti. Ancak detayları hâlâ netleşmeyen anlaşmanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Trump yönetimi, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere birçok ülkeye yönelik tarifeleri yeniden yükseltme sinyali verirken, Çin’in anlaşma için 12 Ağustos’a kadar süresi olduğu bildirildi. Çin daha önce yüzde 100’ü aşan oranlarda tarife artışlarına hedef olmuştu.

“ZORBALIĞA KARŞI İLKELİ DURUŞ” VURGUSU

Gazetede “Zhong Sheng” (Çin’in Sesi) imzasıyla yayımlanan yorumda, Trump’ın tarife uygulamalarına “zorbalık” nitelemesi yapıldı. Yorumda, "Ancak ilkeli duruşlarla meşru haklar gerçekten korunabilir" ifadelerine yer verilirken, Trump’ın koyduğu "sözde nihai tarih"e karşı yeni bir tarife savaşı olasılığına dikkat çekildi. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’ne göre, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı ortalama gümrük tarifesi şu anda yüzde 51,1 seviyesinde; Çin’in ABD mallarına uyguladığı ortalama tarife ise yüzde 32,6.

VİETNAM ANLAŞMASI ÇİN’İ KIZDIRDI

Çin, yalnızca ABD’ye değil, aynı zamanda bölgesel ortaklara da mesaj gönderdi. Özellikle Çin mallarının “transit” olarak geçtiği Vietnam gibi ülkelerle yapılan tarife indirimli anlaşmalara tepki gösterildi. Geçtiğimiz hafta Vietnam, Çin kaynaklı mallar için gümrük vergisini yüzde 46’dan 20’ye düşüren bir anlaşma imzalarken, bu ürünlere yüzde 40 vergi uygulanması kararlaştırıldı. Çin tarafı, bu tür anlaşmaların Çin’in çıkarlarını feda ettiğini ve kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bu tür durumlarla karşılaşırsak kararlılıkla karşılık veririz” açıklamasını yaptı.