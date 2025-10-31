Çin'den uzay İstasyonuna yeni taykonot ekibi
Taykonotları taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Kaynak: AA
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak yeni taykonot ekibi yola çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldığı belirtildi
Taykonotlar, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen ve 6 ayı aşkın süredir görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak.