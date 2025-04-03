Çin'den vergi tepkisi: Sadece ABD'ye zarar vermeyecek

Çin, ABD'nin tüm ticaret yaptığı ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

"TİCARET KURALLARINA UYGUN DEĞİL"

ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına "karşılıklılık" adı altında gümrük tariflerini yükselttiğine ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD'nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

"TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ"

ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının bu konudaki memnuniyetsizliklerini ve açık muhalefetlerini dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde halletmesi çağrısında bulunuldu.