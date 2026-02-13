Giriş / Abone Ol
Çin, denizden 7 uydu fırlattı

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle denizden 7 uyduyu uzaya yolladı.

Teknoloji
  • 13.02.2026 10:24
  • Giriş: 13.02.2026 10:24
  • Güncelleme: 13.02.2026 10:28
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çin, Cielong-3 roketiyle denizden 7 uydu fırlattı.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Guangdong eyaletinin Yangciang şehri açığındaki deniz platformundan fırlatıldı.

Roketin planlanan yörünge konumuna taşıdığı uydular arasında, Çin'in Pakistan için geliştirdiği "PRSC-EO2" uydusu da bulunuyor. Uzaktan algılama özellikli optik uydu; haritalandırma, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Fırlatış, Cielong-3 roketiyle icra edilen 9'uncu taşıma görevi oldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

