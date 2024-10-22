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Çin Devlet Başkanı Cinping Rusya’da

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Rusya’nın Kazan şehrine gitti.

Dünya
  • 22.10.2024 14:58
  • Giriş: 22.10.2024 14:58
  • Güncelleme: 22.10.2024 15:05
Kaynak: DHA
Çin Devlet Başkanı Cinping Rusya’da
Fotoğraf: AA

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Rusya’nın Kazan şehrine ulaştı.

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazan'da Rusya Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mininhanov'un da aralarında bulunduğu Rus tarafı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı” denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın giderek katılacağı BRICS zirvesi, bugün başladı ve 24 Ekim'e kadar devam edecek.

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