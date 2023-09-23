Çin Devlet Başkanı Şi, Kamboçya Kralı Norodom ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yıl Çin ve Kamboçya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümü olduğunu belirterek, Çin'in komşusu Kamboçya ile ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini, iki ülke arasında "ortak geleceği paylaşan topluluk" inşa etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Çin'in, Kamboçya'nın, "kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini" desteklediğini vurgulayan Şi, Kamboçya ile 6 alanda entegre işbirliğini öngören "Elmas Altıgen" programını sürdürmeyi, "Sanayi Kalkınma Koridoru" ve "Balık ve Pirinç Koridoru" projelerini en yakın sürede sonuç alacak şekilde ilerletmeyi ve bu sayede iki ülkenin karşılıklı modernleşmesine katkı sağlamayı istediğini aktardı.

Kral Norodom da Çin'in daha önce iki kez organize ettiği Asya Oyunları'na bir kez daha başarıyla ev sahipliği yapacağına ve organizasyonun "Asya ailesinin" birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kamboçya'nın Çin'in dostluğunu ve iyi komşuluk yaklaşımını takdir ettiğini belirten Norodom, Kuşak ve Yol Girişimi'ni ve "ortak geleceği paylaşan Çin-Kamboçya topluluğunu" birlikte inşa etmek için ele ele vermeye hazır olduklarını vurguladı.