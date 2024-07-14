Çin Devlet Başkanı Şi, suikast girişimine ilişkin Trump için üzüntüsünü ifade etti
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimine ilişkin üzüntüsünü ifade ettiği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Eski ABD Başkanı Trump'a, Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirten Sözcü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump için üzüntüsünü ifade ettiğini belirtti.