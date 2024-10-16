Çin Devlet Başkanı Şi, Tayvan Boğazı'ndaki Fucien eyaletini ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güneydoğu eyaletlerinden, Tayvan Boğazı'nın kenarındaki Fucien'de temaslarda bulundu.

CGTN'nin haberine göre, eyaletin Cangcou şehrini ziyaret eden Şi, kırsal kesimin yeniden canlandırılması, geleneklerin ileriye taşınması ve kültürel mirasın korunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Aociao köyünü ziyareti sırasında Şi, kırsal kesimin daha parlak bir geleceğe, çiftçilerin de refah dolu bir hayata sahip olacağını ifade etti.

Şi, Çin'in Tayvan Adası'nı kuşatan askeri tatbikatının ardından düzenlenen ziyarette, tatbikata dair değerlendirmede bulunmadı.

Çin, 14 Ekim'de Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyip kritik limanları bloke ederek Ada'yı adeta ablukaya alan tatbikatta, savaş uçakları ve gemiler çoklu yönlerden Ada'ya müşterek saldırı talimleri icra etmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tatbikat süresince Çin ordusuna ait 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ile 17 sahil güvenlik gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

Açıklamada, savaş uçaklarından 90'ının Tayvan Boğazı'nda, tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtilmişti.