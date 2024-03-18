Çin Devlet Başkanı Şi, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan mevkidaşı Vladimir Putin'e tebrik mesajı yolladı.

Şi, mesajında, Rusya'nın son yıllarda karşılaştığı zorlukları aşarak ulusal kalkınma ve canlanma yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirterek, Putin'in yeniden seçilmesinin Rus halkının ona desteğini gösterdiğini ifade etti.

Çin'in Rusya ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Şi, Çin ve Rusya arasındaki "kapsamlı stratejik işbirliği koordinasyonunu" yeni dönemde iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirmek üzere yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Şi, "Rusya'nın Putin'in liderliğinde ulusal kalkınma ve inşada daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını" dile getirdi.