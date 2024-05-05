Çin Devlet Başkanı Şi’den 5 yıl sonra ilk Avrupa ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turu kapsamında Fransa’ya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa’yı ziyaret etti. Şi, Avrupa turunun ilk ayağı olan Fransa’nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı.

Şi, yaptığı açıklamada, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmeye, karşılıklı olarak güven arttırmaya, stratejik fikir birliği inşa etmeye ve Fransa ile çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu aktardı.

Şi, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek.

Şi Cinping, Fransa’nın ardından Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.