Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: "Ateşkes yapılmalı ve savaş durmalı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile Pekin’de yaptığı görüşmede Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulmasının öncelik olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere Çin’e gelen Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile bugün bir araya geldi. Xi Jinping, görüşmede Çin’in uluslararası hakkaniyet ve adaleti müştereken savunma, bölgeye ve dünyaya istikrar katma konusunda Mısır ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Filistin-İsrail gerilimindeki son gelişmelere değinen Çinli lider Jinping, mevcut durumda birinci önceliğin en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulması olduğunu vurguladı. Xi Jinping, çatışmanın genişlemesinin, hatta kontrolden çıkmasının ve ciddi bir insani krize yol açmasının önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Filistin ile İsrail arasında tekrar eden çatışmalardan temel çıkış yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması suretiyle Filistin ve İsrail’in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanmasından geçtiğini kaydetti.