Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Xinhua'nın haberine göre Cıng, görüşmede dünyanın yüzyıldır görülmeyen değişimlerden geçtiğini, çeşitli istikrarsızlık ve belirsizlik faktörlerinin iç içe geçtiğini belirterek, "dünyanın gerçek çok taraflılığa ve güçlü bir BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu" mesajını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "ortak geleceği paylaşan insanlık topluluğu inşa etme" vizyonunun, Kuşak ve Yol, Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık girişimlerinin BM'nin ideal ve hedefleriyle koşut olduğunu dile getiren Han, "Çin, daima dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkı sağlayan ve uluslararası düzeni koruyan bir taraf olacak." dedi.

Han, Çin'in, BM'nin uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol oynamasını desteklediğini belirtti.