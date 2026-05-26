Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan BM çağrısı: Rolü güçlendirilmeli

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, uluslararası durumun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karmaşık ve derin değişimlerden geçtiği bir dönemde Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünün güçlendirilmesi ve merkezinde BM'nin olduğu uluslararası düzenin korunması çağrısında bulundu.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aylık dönem başkanlığını devralması vesilesiyle "BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerinin Korunması ve BM Merkezli Uluslararası Sistemin Güçlendirilmesi" başlıklı oturum düzenlendi.

BM’nin New York’taki merkezinde yapılan oturuma başkanlık eden Bakan Vang, burada yaptığı konuşmada, BM'nin uluslararası sistem açısından hayatiyetine işaret ederek BM Şartı'nın rolünün ve Güvenlik Konseyi'nin etkinliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, "Uluslararası durum, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık ve köklü dönüşümü yaşıyor. Savaşın kara bulutları ufukta birikirken, orman kanunu yeniden yükselişte. İnsan uygarlığının dev gemisi tehlikeli sulara doğru yelken açmışken, dünya barışı ve kalkınması kritik kavşakta" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, barışı koruma ve adaleti savunmaya bağlılığının sınandığı bu koşullarda BM'nin rolünün canlandırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vang, Çin'in bu konudaki önerilerini sıraladı.

Vang, bugün dünyadaki kaosun sebebinin, BM Şartı'nın ruhunu kaybetmiş olması değil, ona dayanan uluslararası düzenin korunmaması ve uluslararası ilişkileri yöneten temel ilkelerin yerine getirilmemesi olduğunu belirtti.

Ülkelerin egemen eşitliği, iç işlerine karışmama, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve güç kullanımının yasaklanması ilkelerine bağlılığın öneminin altını çizen Vang, ABD'yi üstü örtülü eleştirerek, "Özellikle büyük ülkelerin, örnek olarak liderlik etme, çifte standartlara, istisnacılığa ve seçici uygulamalara başvurmama sorumluluğu var" dedi.

Vang, BMGK'nin otoritesinin, daha fazla eylem kabiliyeti kazandırılarak güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Dünya, daha çalkantılı hale geldikçe, çatışmaları ve yayılma etkilerini kontrol etmek için Güvenlik Konseyi'nin liderliğine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Güvenlik Konseyi üyesi olmak ayrıcalıkları değil sorumlulukları beraberinde getirir. Üyeler, dar ulusal çıkarlarının dışına çıkarak uluslararası kamuya ait yetkileri sorumlu şekilde kullanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Çinli Bakan, Konsey'in yetkisinin dışına çıkan hiçbir taraflı askeri eylemin kabul edilemeyeceği, Konsey'in kararlarını aşan hiçbir tek taraflı yaptırımın meşruiyetinin olmayacağını vurguladı.

KÜRESEL KALKINMA İŞBİRLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK

Tüm problemlerin temel çözümü olan kalkınmanın, uluslararası gündemin merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Vang, küresel kalkınma işbirliğinin canlandırılması için daha güçlü seferberlik çağrısında bulundu.

Vang, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde geride kaldığına, bunun giderilmesi için küresel eylemlerin titizlikle koordine edilmesi ve küresel kaynakların seferber edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalkınmanın temeli sağlamlaştırılırken kalkınma sistemi güçlendirilmeli. Küresel Güney ülkelerine, yoksullukla mücadele gibi kilit alanlarda daha fazla fon ile teknolojik ve entelektüel destek sağlamalı. Gelişmiş ülkelere kalkınma finansmanı vaatlerini tutmaları çağrısı yapılmalı."

BM'nin korumacılığa ve tek taraflı eylemlere tek ses halinde karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Vang, ekonomi ve ticaret sorunlarının güvenlik meselesi haline getirilmesine, bilim ve teknoloji ablukasına, ekonomik ayrışmaya ve tedarik zincirlerinin koparılmasına karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

"KÜÇÜK ÇIKAR HALKALARININ YERİNE BÜYÜK BM'Yİ KOYMALIYIZ"

Vang, BM'nin küresel yönetim platformu olarak icraat için daha güçlü bir kapasite kazanması gerektiğine işaret ederek, "İnsanlık için ortak geleceği paylaşan topluluk fikrini güçlendirmeli, baskı ve zorlamanın yerine istişareyi, sıfır toplamın yerine kazan-kazanı, küçük çıkar halkalarının yerine büyük BM'yi koymalıyız" dedi.

Çok taraflılığın kararlılıkla savunulması gerektiğini vurgulayan Vang, küresel yönetimin merkezi platformu olarak BM'nin işlevini tam yerine getirmesinin sağlanması, evrensel kabul edilen uluslararası kuralların ve BM'nin ana kanal olduğu eş güdüm mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Vang, yapay zeka teknolojisinin beraberinde getirdiği ahlaki ve güvenlik risklerine karşı BM'nin merkezinde olduğu kurumsal güvencelere ihtiyaç olduğunu, dış uzayın, kutup bölgelerinin ve siber uzayın yönetimi için kapsamlı çözümlerin geliştirilip bunların kanunsuz rekabetin alanı haline gelmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.