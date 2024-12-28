Çin Dışişleri Bakanı Vang, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Çin ve İran'ın kapsamlı stratejik ortaklar ve "Küresel Güney"in önemli üyeleri olduğuna işaret ederek, birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemeleri, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve genişletilmiş BRICS gibi çok taraflı platformlarda eş güdümü ve işbirliğini sürdürerek Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını savunmaları gerektiğini belirtti.

Dünyanın istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme ve uygarlıkların çeşitliliği gibi tarihsel eğilimlerin geri çevrilemeyeceği, tek taraflı hegemonyanın başarısız olacağını belirten Vang, "Güçlü ülkelerin zorbalığına birlikte karşı çıkmalı, gerçek çok taraflılığı savunup uygulayarak daha adil ve akılcı bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İranlı Bakan Erakçi de Çin ile İran arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmenin ve derinleştirmenin İran dış politikasının öncelikli doğrultusu olduğunun altını çizerek, İran'ın "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in Sincan, Tibet ve insan hakları konusundaki temel çıkarlarını desteklediğini bildirdi.

Çin ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirmek istediklerini belirten Erkaçi, Birleşmiş Milletler (BM), ŞİÖ ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda iletişimi ve eş güdümü güçlendirmeye ve ortak çıkarları birlikte savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

"ORTA DOĞU BÜYÜK GÜÇ OYUNLARININ SAHASI OLMAMALI"

Taraflar, görüşmede, Orta Doğu'nun Orta Doğu halklarına ait olduğunu, büyük güç oyunlarının sahası veya jeopolitik rekabetin ve çatışmanın kurbanı olmaması, Orta Doğu ülkelerinin kaderinin ve geleceğinin Orta Doğu halklarının elinde olması gerektiğini ifade etti.

Çin tarafı, İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan uzlaşma sürecinin ilerletilmesini, bölge ülkeleri arasında diyalog ve istişarelerin sürdürülmesini desteklediğini belirtti.

Filistin sorununda işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının iade edilmesinin şart olduğunda mutabık olduklarını yineleyen taraflar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil önceliğin ateşkes ve askerlerin geri çekilmesi ve acil insani yardım olduğunu kaydetti. Taraflar, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının etkin şekilde uygulanmasının öneminin altını çizdi.

Taraflar, 61 yıllık Baas iktidarının devrildiği Suriye'deki gelişmelere ilişkin de ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, terörle mücadele, toplumsal uzlaşma, insani yardım süreçlerinin bütünlük içinde yürütülmesi gereğine işaret etti.

İran'ın nükleer programı da görüşmede gündeme geldi. Çin tarafı, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi ve kapsamlı anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduğunu, yaptırımlara ve siyasi baskıya karşı çıktığını vurguladı.