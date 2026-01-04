Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Venezuela açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela'daki durumdaki ani değişimin uluslararası toplumun dikkatini çektiğine işaret eden Vang, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Vang, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülke olarak BM Şartı'nın amaçlarına bağlı olduklarını ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden zorbaca uygulamalara karşı çıktıklarını dile getirdi.