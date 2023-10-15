Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: İsrail'in eylemleri, nefsi müdafaa sınırlarını aştı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in eylemlerinin "nefsi müdafaa sınırlarını aştığını" ifade etti. Yi, Çin'in, "Filistin'e yarım asırdır haksızlık yapıldığı ve bunun artık devam edemeyeceği" görüşünde olduklarını kaydederek, "Tüm barışsever ve adaletli ülkeler, iki devletli çözümün en kısa sürede uygulanmasını talep etmeli" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in eylemlerinin "nefsi müdafaa sınırlarını aştığını" belirterek, Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede Çin'in sivillere zarar veren, insan vicdanına ve uluslararası hukukun temel normlarına karşı gelen tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını belirterek, "İsrail'in eylemleri, nefsi müdafaa sınırlarını aştı" dedi.

"GAZZE'DE TOPLU CEZALANDIRMAYA SON VERİLMELİ"

Çinli Bakan, İsrail'in uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrılarını dinlemesi ve "Gazze halkını toplu cezalandırmaya son vermesi" gerektiğini vurguladı.

Tüm tarafların gerilimi daha fazla yükseltecek adımlardan kaçınması ve en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade eden Vang, Çin'in ateşkes sağlanması ve savaşın durdurulması için yoğun temas halinde olduğunu belirtti.

Vang, "Şu anda acil öncelik, sivillerin güvenliğini sağlamak, insani yardım kanallarını en kısa sürede açmak, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak olmalı" ifadesini kullandı.

Çin'in, "Filistin'e yarım asırdır haksızlık yapıldığı ve bunun artık devam edemeyeceği" görüşünde olduğunun altını çizen Vang, "Tüm barışsever ve adaletli ülkeler, sesini yükseltmeli ve iki devletli çözümün en kısa sürede uygulanmasını talep etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in, "Filistin'in ulusal haklarını kazanması için verdiği haklı davayı desteklemek" ve "Filistin sorununu iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözüm için rayına sokmak" amacıyla Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.