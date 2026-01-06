Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao: ABD, Devlet Başkanı Maduro ile eşini derhal serbest bırakmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı hakkında yaptığı değerlendirmede “Hiçbir ülke iç hukukunu uluslararası hukukun üzerine koyamaz” dedi. Mao, ABD'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro aleyhinde yürütülen yargılamanın da Venezuela'nın egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’daki eylemlerinin “uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi biçimde ihlal ettiğini” söyledi. Mao, ABD’de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro aleyhinde yürütülen yargılamanın da Venezuela’nın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, Washington’un Maduro’nun devlet başkanı statüsünü görmezden geldiğini ifade etti.

“Hiçbir ülke iç hukukunu uluslararası hukukun üzerine koyamaz” diyen Mao, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olmasına rağmen uluslararası toplumun kaygılarını yok saydığını ve Venezuela’nın egemenliğini, güvenliğini ve meşru haklarını keyfi biçimde çiğnediğini söyledi.

Mao, Pekin’in ABD’nin eylemlerine kesinlikle karşı çıktığını vurgulayarak, uluslararası meselelerin güç kullanılarak çözülemeyeceğini ve askeri yöntemlerin yalnızca daha büyük krizlere yol açacağını belirtti. Özellikle büyük ülkelerin kendilerini “dünyanın jandarması” gibi görmemesi gerektiğini söyleyen Mao, hiçbir devletin uluslararası hukukun hakemi olamayacağını kaydetti.

Venezuela’da Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Mao, Çin’in Venezuela’nın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyduğunu ve hükümetin Anayasa ve yasalar doğrultusunda aldığı kararları desteklediğini ifade etti.

Mao, Çin’in ABD’ye Devlet Başkanı Maduro ile eşinin derhal serbest bırakılması ve kişisel güvenliklerinin sağlanması çağrısında bulunduğunu belirterek, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesini savunmayı sürdüreceklerini söyledi.