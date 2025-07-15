Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü

Haziranda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 4,8, sanayi üretimi yüzde 6,8 artarken, sabit sermaye yatırımları ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi

Çin ekonomisi, ABD ile ticaret anlaşmazlıklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Beklentilerin üzerinde büyüme

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran 2025 döneminde, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,2 artarak 2024 yılının 3. çeyreğinden bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Çin'in büyümesine ilişkin piyasa beklentisi ilk çeyrekte yüzde 5,4 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüyeceği yönündeydi.

Yıllık hedefin üzerinde gerçekleşti

İkinci çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarı" beklentisinin üzerinde gerçekleşti. GSYH ikinci çeyrekte, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,1 artış kaydetti. Yılın ocak-haziran döneminde ise dünyanın ikinci büyük ekonomisi yüzde 5,3 büyüdü.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" öngörüsünü yakalamıştı. Hükümet, bu yıl için de aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti.

ABD ile ticaret gerilimine rağmen dirençli görünüm

Analistler, ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı devam ederken, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 5,2'lik büyümeyi Çin ekonomisindeki güçlü direncin bir işareti olarak değerlendirdi.