Çin ekonomisi nisan ayını pozitif kapattı

Çin'de nisan ayında iç ekonomik göstergeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarife artışlarıyla tırmandırdığı ticaret geriliminin yarattığı dış şoka rağmen pozitif seyir izledi.

TEMEL VERİLER: SANAYİ, TÜKETİM VE YATIRIM BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Nisan 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi yüzde 5,1 artarken, sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi.

TARİFE GERİLİMİNE RAĞMEN EKONOMİK DİRENÇ

Üretim, tüketim ve yatırımlar önceki aya kıyasla daha düşük ivmeyle de olsa artmayı sürdürürken tarife restleşmesinin yarattığı dış şoka karşı direnç işareti verdi.

SANAYİ ÜRETİMİ DIŞ TALEP BASKISINA DİRENDİ

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimindeki artış, marttaki yüzde 7,7’lik artışın gerisinde kalsa da dış talep baskısına karşı direnç gösterdiği şeklinde yorumlandı.

PERAKENDE SATIŞLAR İÇ TALEPTE CANLILIK GÖSTERDİ

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise marttaki yüzde 5,9'luk artışın ardından nisanda yüzde 5,1 yükseldi.

Hükümet, dış talebi dengelemek için iç tüketimi teşvik eden politikalara öncelik vereceğini daha önce duyurmuştu.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARTTI, GAYRİMENKUL GERİLEDİ

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda yıllık yüzde 4 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 10,3 geriledi.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları yüzde 8 artış gösterdi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Ülkede martta yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonu itibarıyla yüzde 5,1'e geriledi.

ABD-ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Çin'e yönelik ek gümrük vergileri açıklamış, Çin de misillemede bulunmuştu.

Tarife savaşının ardından iki ülke, 10-11 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde müzakere masasına oturmuş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

VERGİLERDE GEÇİCİ İNDİRİM KARARI ALINDI

14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a indirildi.