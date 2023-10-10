Çin, Filipin savaş gemisini Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdığını bildirdi

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Filipinler Donanması'na ait savaş gemisini, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Scarborough Sığı çevresindeki sulardan uzaklaştırdığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcüsü Gan Yu, yaptığı açıklamada, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı bölge yakınında seyreden Filipin savaş gemisine müdahale ettiğini bildirdi.

Geminin çok sayıda uyarıya rağmen geri dönmediğini ifade eden Gan, "Çin Sahil Güvenliği, yasalara uygun olarak gemiyi bölgeden çıkarmak için gereken tedbirleri almış, gemi takip edilerek rotasını değiştirmeye mecbur bırakılmıştır" dedi.