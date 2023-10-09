Çin, Filistin-İsrail çatışmasında taraflara "itidal ve sivillerin korunması" çağrılarını yineledi

Çin, Ortadoğu'da Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin taraflara "itidalle hareket etme, çatışmaya son verme ve sivillerin korunmasına" yönelik çağrılarını tekrarlarken "iki devleti çözüm" vurgusu yaptı.

Çin, Ortadoğu'da Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin taraflara "itidalle hareket etme, çatışmaya son verme ve sivillerin korunmasına" yönelik çağrılarını tekrarlarken "iki devleti çözüm" vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Hamas'ın saldırılarının ardından bölgede yükselen gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in olayları yakından izlediği ve derin üzüntü duyduğunu belirten Sözcü Mao, "Şiddete ve saldırganlığa karşıyız, bunun bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğine inanıyoruz. Çatışmalara son verilmeli. Uluslararası toplum, gerilimi düşürecek adımlar atmalı." ifadesini kullandı.

Mao, Filistin sorununda doğru yolun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu belirterek, "Sorun, kapsamlı siyasi istişarelerle ele alınmalı. Çin tarafı, bu yöndeki çabalar için uluslararası toplum ile birlikte çalışacaktır." dedi.

Filistin-İsrail çatışmasının tırmanışından, can kayıplarından üzüntü duyduklarını vurgulayan Mao, Çin'in sivillere yönelik eylemlere karşı olduğunu belirtti.

İsrail’in Pekin Büyükelçiliğinin "Çin’in, İsrail’in iyi dostu olduğu, Filistinlilerin eylemlerini kınayacaklarını umduğu" açıklamasına dair görüşü sorulan Mao, "Filistin-İsrail sorununda Çin, daima eşitlik ve adaletin yanındadır. Çin, hem İsrail’in hem de Filistin’in dostudur. Her iki tarafın da ortak kalkınma için barış içinde bir arada yaşayabilmesini diliyoruz. Sorunun çözümünün tek yolu, iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." yanıtını verdi.

Mao, ABD'nin İsrail'e mühimmat sağlama kararına ilişkin "Çin’in pozisyonu sorunun çözümü için diyaloğa ve istişareye öncelik verilmesidir. Çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek için derhal ateşkes sağlanmalıdır." diye konuştu.

"ÇİN, ÇÖZÜM İÇİN ULUSLARARASI TOPLUM İLE ÇALIŞMAYA HAZIR"

Filistin'deki çatışmanın, Çin'in son dönemde Ortadoğu'da Filistin sorununda müzakerelere dönüş çağrısı ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasındaki oynadığı arabulucu rolü gibi çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Mao, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşma, sorular ve anlaşmazlıklar ne kadar karmaşık olursa olsun eşitliğe ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog var oldukça, herkesin uzlaşabileceği yolların bulunabileceğine iyi bir örnektir. Uluslararası toplum, acilen harekete geçerek erken bir çözüm ve yakınlaşma için gereken adımları atmalıdır. Çin, bu yöndeki çabalara destek için uluslararası toplum ile birlikte çalışmaya hazırdır."

Mao, Dışişleri Bakanlığının, bölgede yaşayan Çin vatandaşlarını ve kurumlarının güvenliği için acil durum konsolosluk koruma mekanizmasını harekete geçirdiğini, Çin’in İsrail Büyükelçiliği ve Filistin Ofisi'nin bölgedeki vatandaşlarla temas halinde, olanaklı her yardımı sunmaya ve güvenliği sağlamaya çalıştığını belirtti.​​​​​​​