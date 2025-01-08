Cin fiyatları 2025 | Güncel

2025 yılına ait en güncel cin fiyatları ne kadar? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik cin fiyatı ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel cin fiyatları...

2002’de 70’lik cinin fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 23 yılda fiyat yüzde 10 bini aşkın artışla 1.000 liraya fırladı. Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende cin satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.

CİN FİYATLARI 2025

Cin fiyatları 2025 güncel listesi şu şekilde:

2025 GORDON'S CİN FİYATLARI

35'lik Gordon's Dry Cin: 550 TL

50lik Gordon's Dry Cin: 775 TL

70'lik Gordon's Dry Cin: 995 TL

100'lük Gordon's Dry Cin: 1.350 TL

70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 995 TL

70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 995 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 GİLBEY'S CİN FİYATLARI:

35'lik Gilbey’s Cin: 435 TL

50'lik Gilbey’s Cin: 615 TL

70'lik Gilbey’s Cin: 825 TL

100'lük Gilbey’s Cin: 1.125 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 TANQUERAY CİN FİYATLARI:

70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 1.950 TL

70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.350 TL

70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.450 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 CİN ADALİN FİYATLARI

35'lik Adalin Cin: 299 TL

70'lik Adalin Cin: 559 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI

70'lik Bombay Saphire Cin: 1.525 TL

Cin: 1.525 TL 100'lük Bombay Saphire Cin: 2.295 TL

Cin: 2.295 TL 70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.295 TL

Cin: 2.295 TL 70'lik Bombay Saphire Star Of Oxley Dry Cin: 2.700 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 BEEFEATER CİN FİYATLARI

35'lik Beefeater Cin: 600 TL

50'lik Beefeater Cin: 885 TL

70'lik Beefeater Cin: 1.150 TL

100'lük Beefeater Cin: 1.550 TL

70'lik Beefeater Pink Cin: 1.150 TL

70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.150 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 CORK CİN FİYATLARI

35'lik Cork Cin: 435 TL

50'lik Cork Cin: 620 TL

70'lik Cork Cin: 825 TL

100'lük Cork Cin: 1.150 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

Cin fiyatları 2025’te ne kadar oldu?

1 Ocak 2025 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir cinin ortalama fiyatı 1.000 TL'dir.

2025’te en ucuz cin fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz cin fiyatı Adalin Cin'e aittir. 35’lik Adalin Cin'in fiyatı 299 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük cin ise yine Cork Cin'e aittir ve 1.150 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik cinlerinin fiyatları ortalama 550 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.000 TL başlamaktadır.

2025’te en pahalı cin fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı cin unvanı, Bombay Saphire ürününe aittir. Bombay Saphire Star Of Oxley Dry Cin 2025’te 70'lik 2.700 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik cin fiyatları ne kadar?

2025’te 35’lik cin fiyatları 299 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Gordon's Cin fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Gordon's Cin fiyatı 1.350 TL olmuştur.

100’lük Beefeater Cin fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Beefeater cinı fiyatı 1.550 TL olmuştur.

100’lük Gilbey's Cin fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Gilbey's Cin fiyatı 1.125 TL olmuştur.