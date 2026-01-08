Cin fiyatları 2026 | Güncel
Cin fiyatlarına 1 Ocak 2026 itibariyle zam geldi. Cin fiyatları 2026'da ne kadar oldu? En ucuz cin kaç TL? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik cin fiyatı ne kadar? İşte Cin fiyatlarında 2026'nın güncel zamlı listesi...
Cin fiyatları üzerinde yaşanan zammın ardından fiyatlar araştırma konusu oldu. 2026 yılına ait en güncel cin fiyatları ne kadar? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik cin fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel cin fiyatları...
CİN FİYATLARI 2026
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik cinden alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani cin fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.
Cin fiyatları 2026 güncel listesi şu şekilde:
2026 GORDON'S CİN FİYATLARI
- 35'lik Gordon's Dry Cin: 725 TL
- 50lik Gordon's Dry Cin: 995 TL
- 70'lik Gordon's Dry Cin: 1.225 TL
- 100'lük Gordon's Dry Cin: 1.625 TL
- 70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 1.225 TL
- 70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 1.225 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
2026 GİLBEY'S CİN FİYATLARI:
- 35'lik Gilbey’s Cin: 575 TL
- 50'lik Gilbey’s Cin: 775 TL
- 70'lik Gilbey’s Cin: 1.050 TL
- 100'lük Gilbey’s Cin: 1.450 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
2026 TANQUERAY CİN FİYATLARI:
- 70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 2.300 TL
- 70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.650 TL
- 70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.750 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
2026 CİN ADALİN FİYATLARI
- 35'lik Adalin Cin: 299 TL
- 70'lik Adalin Cin: 559 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI
- 70'lik Bombay Saphire Cin: 1.750 TL
- 175'lik Bombay Saphire Cin: 4.990 TL
- 70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.690 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 OXLEY CİN FİYATLARI
70'lik Oxley Cold Disilled Cin: 2.990 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 BEEFEATER CİN FİYATLARI
- 35'lik Beefeater Cin: 695 TL
- 50'lik Beefeater Cin: 1.050 TL
- 70'lik Beefeater Cin: 1.350 TL
- 100'lük Beefeater Cin: 1.800 TL
- 70'lik Beefeater Pink Cin: 1.350 TL
- 70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.350 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 MALFY CİN FİYATLARI
- 70'lik Malfy Originale Cin: 1.950 TL
- 70'lik Malfy Rose Cin: 1.950 TL
- 70'lik Malfy Limone Cin: 1.950 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 CORK CİN FİYATLARI
- 35'lik Cork Cin: 525 TL
- 50'lik Cork Cin: 725 TL
- 70'lik Cork Cin: 975 TL
- 100'lük Cork Cin: 1.350 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 MONKEY 47 CİN FİYATLARI
- 50'lik Monkey 47: 2.000 TL
- 50'lik Monkey 47 Sloe Gin: 1.550 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 KESINGTON CİN FİYATLARI
- 70'lik Kesington Dry Cin: 1.200 TL
- 100'lük Kesington Dry Cin: 1.650 TL
- 70'lik Kesington Pink Cin: 1.300 TL
09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 STRANGE LUVE CİN FİYATLARI
- 70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.600 TL
- 70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.650 TL
09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 NESTVİLLE CİN
- 35'lik Nestville Cin: 585 TL
- 50'lik Nestville Cin: 830 TL
- 70'lik Nestville Cin: 1.075 TL
- 100'lük Nestville Cin: 1.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 CAORUNN CİN
- 70'lik Caorunn Small Batch Cin: 2.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 ASHMONT CİN
- 70'lik Ashmont Premium Cin: 2.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 ROKU JAPANESE CRAFT CİN
- 70'lik Roku Japanese Craft Cin: 2.495 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 SİPSMİTH LONDON DRY CİN
- 70'lik Sipsmith London Dry Cin: 2.795 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 LARİOS CİN
- 70'lik Larios Dry Cin: 1.150 TL
- 70'lik Larios 12: 1.350 TL
- 70'lik Larios Rose Cin: 1.350 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 STİRLİNG CİN
- 35'lik Stirling Cin: 595 TL
- 50'lik Stirling Cin: 895 TL
- 70'lik Stirling Cin: 1.095 TL
- 100'lük Stirling Cin: 1.495 TL
- 35'lik Stirling Pink Cin: 645 TL
- 50'lik Stirling Pink Cin: 945 TL
- 70'lik Stirling Pink Cin: 1.150 TL
- 100'lük Stirling Pink Cin: 1.595 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 FORDS CİN
- 70'lik Fords Cin: 2.100 TL
14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 GIN MARE
- 70'lik Gin Mare: 3.150 TL
- 70'lik Gin Mare Capri: 3.375 TL
14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 VOTANİKON CİN FİYATLARI
- 70'lik Votanikon: 1.890 TL
11.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
CİN FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR
Cin fiyatları 2026'da ne kadar oldu?
1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir cinin ortalama fiyatı 1.100 TL'dir.
2026'da en ucuz cin fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en ucuz cin fiyatı Adalin Cin'e aittir. 35’lik Cork Cin'in fiyatı 529 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük cin ise yine Cork Cin'e aittir ve 1.350 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik cinlerinin fiyatları ortalama 600 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.100 TL başlamaktadır.
2026'da en pahalı cin fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en pahalı cin unvanı, Bombay Saphire ürününe aittir. Bombay Saphire Cin 2025’te 175'lik 4.990 TL olarak belirlenmiştir.
35’lik cin fiyatları ne kadar?
2026'da 35’lik cin fiyatları 575 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
100’lük Gordon's Cin fiyatı ne kadar?
2026'da 100’lük Gordon's Cin fiyatı 1.625 TL olmuştur.
100’lük Beefeater Cin fiyatı ne kadar?
2026'da 100’lük Beefeater cinı fiyatına henüz zam gelmedi. 100’lük Beefeater cin 1.800 TL'dir.
100’lük Gilbey's Cin fiyatı ne kadar?
2026'da 100’lük Gilbey's Cin fiyatı 1.450 TL olmuştur.
CİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Cin nedir?
Cin, ardıç meyveleri başta olmak üzere çeşitli bitkilerin damıtılmasıyla üretilen bir alkollü içkidir. Genellikle kokteyllerde kullanılır ve kendine özgü aromatik bir tadı vardır.
Cin nasıl yapılır?
Cin, tahıl bazlı alkolün ardıç meyveleri ve diğer bitkilerle damıtılmasıyla yapılır. En yaygın olarak kullanılan bitkiler arasında kişniş, limon kabuğu, kakule ve angelika kökü bulunur. Bu bitkiler cinin aromatik karakterini oluşturur.
Cin çeşitleri nelerdir?
Başlıca cin çeşitleri şunlardır:
- London Dry Gin: Kuru ve aromatik bir cindir, genellikle kokteyller için tercih edilir.
- Plymouth Gin: Yumuşak ve tatlı bir cin türüdür.
- Old Tom Gin: Hafif tatlılık içeren eski tarz bir cindir.
- New Western Gin: Ardıç aroması daha az belirgin, diğer bitkisel tatların öne çıktığı modern cin türüdür.
- Flavoured Gin: Meyve veya bitki aromaları eklenmiş tatlandırılmış cinlerdir.
Cin hangi bardakta içilir?
Cin genellikle kokteyllerde kullanıldığı için:
- Klasik kokteyl bardakları, örneğin martini bardağı.
- Highball bardakları, cin tonik gibi içecekler için idealdir.
Cin nasıl içilir?
Cin, genellikle kokteyllerde veya tonik su ile karıştırılarak tüketilir. Ayrıca buzlu veya aromatik bitkilerle sade olarak da içilebilir.
Cin tonik nedir?
Cin tonik, cinin tonik su ile karıştırılmasıyla yapılan klasik bir kokteyldir. Genellikle limon veya lime dilimleriyle süslenir.
Cin nasıl saklanır?
Cin, serin ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır. Şişesi açıldıktan sonra da oda sıcaklığında uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilir.
Cin ne kadar alkol içerir?
Cin, genellikle %37.5 ile %47 arasında alkol oranına sahiptir. Ancak bazı özel cinslerin alkol oranı daha yüksek olabilir.
Cin hangi kokteyllerde kullanılır?
Cin, birçok ünlü kokteylde kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Martini
- Negroni
- Gin Tonic
- Tom Collins
- French 75
Cin neden ardıç meyvesi içerir?
Ardıç meyvesi, cini diğer alkollü içkilerden ayıran temel bileşendir. Cinin kendine özgü tat ve aroması, ardıç meyvesinden gelir.
Hangi bitkiler cin yapımında kullanılır?
Ardıç meyvesi dışında en yaygın kullanılan bitkiler şunlardır:
- Kişniş tohumu
- Kakule
- Angelika kökü
- Tarçın
- Portakal ve limon kabuğu
Cin neden kokteyller için tercih edilir?
Cinin nötr bazlı bir alkol olması ve aromatik özellikleri, onu çeşitli kokteyller için ideal bir seçenek haline getirir. Hem klasik hem de modern kokteyllerde sıkça kullanılır.
Cin yapımında hangi tahıllar kullanılır?
Cin üretiminde genellikle arpa, buğday veya mısır gibi tahıllar kullanılır. Bu tahıllardan elde edilen alkol, daha sonra bitkilerle damıtılır.
Cin ve tonik oranı nasıl ayarlanır?
Cin tonik karışımında genellikle 1 ölçü cin ve 2-3 ölçü tonik su kullanılır. Ancak bu oran kişisel tercihe göre ayarlanabilir.