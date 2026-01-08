Cin fiyatları 2026 | Güncel

Cin fiyatları üzerinde yaşanan zammın ardından fiyatlar araştırma konusu oldu. 2026 yılına ait en güncel cin fiyatları ne kadar? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik cin fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel cin fiyatları...

CİN FİYATLARI 2026

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik cinden alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani cin fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.

Cin fiyatları 2026 güncel listesi şu şekilde:

2026 GORDON'S CİN FİYATLARI

35'lik Gordon's Dry Cin: 725 TL

50lik Gordon's Dry Cin: 995 TL

70'lik Gordon's Dry Cin: 1.225 TL

100'lük Gordon's Dry Cin: 1.625 TL

70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 1.225 TL

70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 1.225 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

2026 GİLBEY'S CİN FİYATLARI:

35'lik Gilbey’s Cin: 575 TL

50'lik Gilbey’s Cin: 775 TL

70'lik Gilbey’s Cin: 1.050 TL

100'lük Gilbey’s Cin: 1.450 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

2026 TANQUERAY CİN FİYATLARI:

70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 2.300 TL

70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.650 TL

70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.750 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CİN ADALİN FİYATLARI

35'lik Adalin Cin: 299 TL

70'lik Adalin Cin: 559 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI

70'lik Bombay Saphire Cin: 1.750 TL

70'lik Bombay Saphire Cin: 1.750 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 OXLEY CİN FİYATLARI

70'lik Oxley Cold Disilled Cin: 2.990 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 BEEFEATER CİN FİYATLARI

35'lik Beefeater Cin: 695 TL

50'lik Beefeater Cin: 1.050 TL

70'lik Beefeater Cin: 1.350 TL

100'lük Beefeater Cin: 1.800 TL

70'lik Beefeater Pink Cin: 1.350 TL

70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.350 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 MALFY CİN FİYATLARI

70'lik Malfy Originale Cin: 1.950 TL

70'lik Malfy Rose Cin: 1.950 TL

70'lik Malfy Limone Cin: 1.950 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CORK CİN FİYATLARI

35'lik Cork Cin: 525 TL

50'lik Cork Cin: 725 TL

70'lik Cork Cin: 975 TL

100'lük Cork Cin: 1.350 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 MONKEY 47 CİN FİYATLARI

50'lik Monkey 47: 2.000 TL

50'lik Monkey 47 Sloe Gin: 1.550 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 KESINGTON CİN FİYATLARI

70'lik Kesington Dry Cin: 1.200 TL

100'lük Kesington Dry Cin: 1.650 TL

70'lik Kesington Pink Cin: 1.300 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 STRANGE LUVE CİN FİYATLARI

70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.600 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 NESTVİLLE CİN

35'lik Nestville Cin: 585 TL

50'lik Nestville Cin: 830 TL

70'lik Nestville Cin: 1.075 TL

100'lük Nestville Cin: 1.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CAORUNN CİN

70'lik Caorunn Small Batch Cin: 2.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 ASHMONT CİN

70'lik Ashmont Premium Cin: 2.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 ROKU JAPANESE CRAFT CİN

70'lik Roku Japanese Craft Cin: 2.495 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 SİPSMİTH LONDON DRY CİN

70'lik Sipsmith London Dry Cin: 2.795 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 LARİOS CİN

70'lik Larios Dry Cin: 1.150 TL

70'lik Larios 12: 1.350 TL

70'lik Larios Rose Cin: 1.350 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 STİRLİNG CİN

35'lik Stirling Cin: 595 TL

50'lik Stirling Cin: 895 TL

70'lik Stirling Cin: 1.095 TL

100'lük Stirling Cin: 1.495 TL

35'lik Stirling Pink Cin: 645 TL

50'lik Stirling Pink Cin: 945 TL

70'lik Stirling Pink Cin: 1.150 TL

100'lük Stirling Pink Cin: 1.595 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 FORDS CİN

70'lik Fords Cin: 2.100 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 GIN MARE

70'lik Gin Mare: 3.150 TL

70'lik Gin Mare Capri: 3.375 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 VOTANİKON CİN FİYATLARI

70'lik Votanikon: 1.890 TL

11.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

CİN FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Cin fiyatları 2026'da ne kadar oldu?

1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir cinin ortalama fiyatı 1.100 TL'dir.

2026'da en ucuz cin fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz cin fiyatı Adalin Cin'e aittir. 35’lik Cork Cin'in fiyatı 529 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük cin ise yine Cork Cin'e aittir ve 1.350 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik cinlerinin fiyatları ortalama 600 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.100 TL başlamaktadır.

2026'da en pahalı cin fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı cin unvanı, Bombay Saphire ürününe aittir. Bombay Saphire Cin 2025’te 175'lik 4.990 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik cin fiyatları ne kadar?

2026'da 35’lik cin fiyatları 575 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Gordon's Cin fiyatı ne kadar?

2026'da 100’lük Gordon's Cin fiyatı 1.625 TL olmuştur.

100’lük Beefeater Cin fiyatı ne kadar?

2026'da 100’lük Beefeater cinı fiyatına henüz zam gelmedi. 100’lük Beefeater cin 1.800 TL'dir.

100’lük Gilbey's Cin fiyatı ne kadar?

2026'da 100’lük Gilbey's Cin fiyatı 1.450 TL olmuştur.

CİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Cin nedir?

Cin, ardıç meyveleri başta olmak üzere çeşitli bitkilerin damıtılmasıyla üretilen bir alkollü içkidir. Genellikle kokteyllerde kullanılır ve kendine özgü aromatik bir tadı vardır.

Cin nasıl yapılır?

Cin, tahıl bazlı alkolün ardıç meyveleri ve diğer bitkilerle damıtılmasıyla yapılır. En yaygın olarak kullanılan bitkiler arasında kişniş, limon kabuğu, kakule ve angelika kökü bulunur. Bu bitkiler cinin aromatik karakterini oluşturur.

Cin çeşitleri nelerdir?

Başlıca cin çeşitleri şunlardır:

London Dry Gin: Kuru ve aromatik bir cindir, genellikle kokteyller için tercih edilir.

Kuru ve aromatik bir cindir, genellikle kokteyller için tercih edilir. Plymouth Gin: Yumuşak ve tatlı bir cin türüdür.

Yumuşak ve tatlı bir cin türüdür. Old Tom Gin: Hafif tatlılık içeren eski tarz bir cindir.

Hafif tatlılık içeren eski tarz bir cindir. New Western Gin: Ardıç aroması daha az belirgin, diğer bitkisel tatların öne çıktığı modern cin türüdür.

Ardıç aroması daha az belirgin, diğer bitkisel tatların öne çıktığı modern cin türüdür. Flavoured Gin: Meyve veya bitki aromaları eklenmiş tatlandırılmış cinlerdir.

Cin hangi bardakta içilir?

Cin genellikle kokteyllerde kullanıldığı için:

Klasik kokteyl bardakları, örneğin martini bardağı.

Highball bardakları, cin tonik gibi içecekler için idealdir.

Cin nasıl içilir?

Cin, genellikle kokteyllerde veya tonik su ile karıştırılarak tüketilir. Ayrıca buzlu veya aromatik bitkilerle sade olarak da içilebilir.

Cin tonik nedir?

Cin tonik, cinin tonik su ile karıştırılmasıyla yapılan klasik bir kokteyldir. Genellikle limon veya lime dilimleriyle süslenir.

Cin nasıl saklanır?

Cin, serin ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır. Şişesi açıldıktan sonra da oda sıcaklığında uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilir.

Cin ne kadar alkol içerir?

Cin, genellikle %37.5 ile %47 arasında alkol oranına sahiptir. Ancak bazı özel cinslerin alkol oranı daha yüksek olabilir.

Cin hangi kokteyllerde kullanılır?

Cin, birçok ünlü kokteylde kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Martini

Negroni

Gin Tonic

Tom Collins

French 75

Cin neden ardıç meyvesi içerir?

Ardıç meyvesi, cini diğer alkollü içkilerden ayıran temel bileşendir. Cinin kendine özgü tat ve aroması, ardıç meyvesinden gelir.

Hangi bitkiler cin yapımında kullanılır?

Ardıç meyvesi dışında en yaygın kullanılan bitkiler şunlardır:

Kişniş tohumu

Kakule

Angelika kökü

Tarçın

Portakal ve limon kabuğu

Cin neden kokteyller için tercih edilir?

Cinin nötr bazlı bir alkol olması ve aromatik özellikleri, onu çeşitli kokteyller için ideal bir seçenek haline getirir. Hem klasik hem de modern kokteyllerde sıkça kullanılır.

Cin yapımında hangi tahıllar kullanılır?

Cin üretiminde genellikle arpa, buğday veya mısır gibi tahıllar kullanılır. Bu tahıllardan elde edilen alkol, daha sonra bitkilerle damıtılır.

Cin ve tonik oranı nasıl ayarlanır?

Cin tonik karışımında genellikle 1 ölçü cin ve 2-3 ölçü tonik su kullanılır. Ancak bu oran kişisel tercihe göre ayarlanabilir.