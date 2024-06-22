Çin, Fransa ortaklığında geliştirdiği astronomi uydusunu fırlattı
Çin, Fransa ortaklığında geliştirdiği Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu'nu (SVOM) uzaya gönderdi.
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Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, uydu, "Long March 2C" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Roket, 930 kilogram ağırlığındaki uyduyu 625 kilometre irtifada yörüngeye konumlandıracak.
Çin ve Fransa ortaklığında 2006'dan bu yana geliştirilen SVOM'nin, uzayın derinliklerindeki şiddetli gama ışını patlamalarını kayda alması amaçlanıyor.