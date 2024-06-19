Çin geride kaldı: En yüksek borçlanmaya giden ülke belli oldu

Suudi Arabistan bu yıl 33,2 milyar dolarlık uluslararası tahvil ihracıyla Çin'i geride bırakarak gelişmekte olan piyasalar içinde en yüksek borçlanmaya imza atan ülke oldu.

Suudi Arabistan, gelişmekte olan piyasalar arasında en çok uluslararası tahvil ihraç eden ülke olarak Çin'i geride bıraktı. Böylelikle Çin'in uluslararası borçlanma piyasasında gelişen ülkeler arasındaki 12 yıllık birinciliği sona erdi.

Bloomberg'in haberine göre bu yıl hem hükümetler hem de şirketler tarafından yapılan yeni tahvil satışlarına ilişkin veriler, küresel borç yatırımcılarının Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Vizyon 2030 planını desteklemeye başlamasıyla krallığın rekor bir hızla borçlandığını ortaya koydu.

ÇİN'DE İÇ BORÇLANMAYA AĞIRLIK VERİLDİ

Çin'de ise iç borçlanmaya ağırlık verilirken, uluslararası ihraçlar son dönemlerin en düşük seviyelerine indi.

Suudi Arabistan kuruluşlarının tahvil satışları bu yıl yüzde 8 artarak 33 milyar doları aştı. Geçen ay yapılan 5 milyar dolarlık sukuk anlaşması da dahil olmak üzere bu rakamın yarısından fazlasını hükümet tahvillerinin ihracı oluşturdu.

SUUDİLER ALTERNATİF FİNANSMAN ARIYOR

Krallık, bu yıl beklenen yaklaşık 21 milyar dolarlık mali açığın kapatılmasına yardımcı olmak için alternatif finansman kaynakları bulmaya çalışıyor. Vizyon 2030'un hızlandırılmasına yardımcı olmak için yıl boyunca toplam finansman faaliyetlerinin yaklaşık 37 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Aynı dönemde Çin'in toplam borçlanması 23,3 milyar dolar oldu. Uluslararası tahvil piyasasının bu yıl etkin oyuncularından biri olan Türkiye'nin uluslararası borçlanması ise 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye bu performansıyla gelişen piyasalar içinde en çok borçlanan beşinci ülke konumunda.

Genel olarak, gelişen ülkelerin uluslararası tahvil satışları bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 291 milyar dolara yükseldi. Bloomberg endeksine göre, yatırımcıların ABD tahvilleri yerine gelişen piyasa tahvillerini (devlet ve şirket tahvilleri bir arada) satın almak için talep ettikleri ekstra getiri şu anda yaklaşık 266 baz puan ile beş yıllık ortalama olan 336 baz puanın altında.

Kaynak: BloombergHT