Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler-ABD tatbikatına karşı devriye faaliyeti yaptı
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Çin, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafı yaşadığı Filipinler'in ABD ile askeri tatbikatına karşı bölgede devriye faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, iki gün süren tatbikatın, "Güney Çin Denizi'nde barışı ve istikrarı korumayı, sükûnu bozacak askeri aktiviteleri kontrol altında tutmayı amaçladığı" kaydedildi.