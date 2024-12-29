Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, devriye faaliyetinin, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü sığlığın çevresindeki sularda ve hava sahasında kontrolü güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.