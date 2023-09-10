Çin, Haikui Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış ve sellerin etkisinde

Çin, güneydoğu sahillerini etkileyen Haikui Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış ve sellerle mücadele ediyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, hafta sonunda ülkenin güneyindeki Guangdong, Guangşi, Siçuan ve Haynan eyaletleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan Adası'nda yoğun yağmurun etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Merkez, şiddetli fırtına ve sellere karşı "sarı alarm" uyarısını yineledi. Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

Saatteki hızı 150 kilometreyi aşan Haikui Tayfunu, ilkin hafta başında Tayvan'ı etkisi altına aldı.

Tayfun nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık 4 bin kişi sel ve toprak kayması riski nedeniyle tahliye edildi.

Ada'nın doğusundaki Hualien ve Taitung vilayetlerinde 75 hanede elektrik kesintileri meydana gelirken tayfunun yol açtığı fırtına ve sellerde 78 kişi yaralandı.